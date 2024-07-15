في مشهد غير مألوف بسبب العداء التاريخي بين أمريكا وروسيا، لقيت قمصان تحمل صورة المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، رواجًا في الأسواق الروسية، وذلك عقب نجاته من محاولة اغتيال فاشلة.

وعرضت مواقع إلكترونية للبيع بالتجزئة قمصاناً مطبوع عليها صور من محاولة اغتيال ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وتتراوح تكلفة القمصان التي يتم بيعها إلكترونياً في روسيا ما بين 1000 - 2000 روبل روسي (حوالي 22 دولار).

ويعرف ترامب، بأنه رئيس محبب للروس؛ بسبب تقربه من بلادهم، وتماشي آرائه السياسية مع خطهم السياسي، خاصة تلك الرافضة لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وشهدت الولايات المتحدة وروسيا، على مدى سنوات طوال، عداء تاريخيًا شمل حربًا باردة وعلاقات متوترة ومنافسة في المجالات جميعها.

وأبدت الحكومة الروسية تعاطفًا مع ترامب في تعليق على محاولة اغتياله، حيث كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا عبر "تليغرام": "تعرض ترامب لمحاولة اغتيال. ومنذ شهرين تحديداً، لفتّ الانتباه إلى حقيقة أنهم في الولايات المتحدة يشجعون حرفياً التحريض على الكراهية للمعارضين السياسيين".

واستشهدت الناطقة باسم الخارجية الروسية بتصريح سابق لها حذرت فيه من "حملة تحريض على ترامب شنّها خصومه الديمقراطيون".