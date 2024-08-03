قال الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب إنه اتفق مع قناة "فوكس نيوز" على إجراء مناظرة مع نظيرته الديمقراطية كامالا هاريس، في 4 أيلول/ سبتمبر المقبل، وأشار عبر منصته "تروث سوشيال" إلى أنها ستكون وسط الجمهور.

وأوضح "ترامب"، أن المناظرة ستُعقد في بنسلفانيا، وأن القواعد فيها ستكون مماثلة لقواعد مناظرته مع الرئيس جو بايدن، المرشح الديمقراطي السابق، إلا أن المناظرة ستكون بحضور جمهور.

وكان ترامب وصف هاريس بأنها "يسارية متطرفة" تريد تحويل الولايات المتحدة إلى معقل للشيوعية، على حد قوله.

وأضاف: "في الواقع، كامالا هاريس أسوأ من جو بايدن؛ لأنها يسارية متطرفة حقيقية، أما هو فيساري متطرف مزيف".

وفي السياق ذاته، أظهر آخر نتائج استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة أن ترامب يحقق تقدما طفيفا على هاريس.

ووفقا لمجمل هذه الاستطلاعات، حصل ترامب على تأييد 47.8% مقابل 46.4% لهاريس.