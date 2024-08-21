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ميدفيديف: "انتهت الثرثرة" ولا محادثات مع كييف "حتى تُهزم"

ميدفيديف: "انتهت الثرثرة" ولا محادثات مع كييف "حتى تُهزم"
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف المصدر: رويترز
وكالات
وكالات
21 أغسطس 2024، 7:34 ص

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، أن توغل أوكرانيا داخل منطقة  كورسك يعني أنه لن يكون هناك محادثات بين موسكو وكييف، حتى تُهزم أوكرانيا تماما.

وقال  ميدفيديف على تطبيق تيليغرام للتراسل: "انتهت الثرثرة الفارغة للوسطاء الذين لم يوكلهم أحد لإحلال السلام الرائع. يدرك الجميع كل شيء الآن حتى وإن لم يعبروا عن ذلك صراحة"، بحسب "رويترز".

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 وأضاف "لن تكون هناك مفاوضات بعد الآن حتى هزيمة العدو تماماً".
 
وتشن القوات  الأوكرانية منذ السادس من أغسطس/ آب هجوماً في منطقة كورسك الروسية الحدودية؛ إذ تقول إنها سيطرت على عشرات القرى والبلدات.

روسياأوكرانيا

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