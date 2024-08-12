أصيب 5 أشخاص على الأقل، جروح أحدهم خطرة، الاثنين، بعد تعرضهم للطعن، في حديقة مسجد "إسكيشيهير" الواقع شمال غرب تركيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ويبلغ المشتبه به 18 عاماً، وكان يحمل سكيناً ويضع خوذة وكمامة، وقد صوّر هجومه على حديقة المسجد وبثّه مباشرة على منصة "إكس"، قبل أن تعتقله الشرطة وتودعه الحجز، وفق المصادر.

وأفاد موقع "إسكيشيهير دوروم" بأن "المهاجم كان يرتدي زياً يشبه أزياء شخصيات الألعاب، وكان يحمل سكيناً كبيرة ويضع خوذة واقية من الرصاص، وكمامة".

وتظهر صور التقطها لنفسه أنه كان يضع نظارات واقية، ليخفي وجهه تماماً.

وأشارت مواقع عدة إلى رصد رمز "الشمس السوداء" على صدره، وهو شعار نازي.

ولم يطلق المهاجم أي هتاف، ولم يعبّر عن أي دوافع لفعلته، وفقا لصحيفة "جمهورييت" اليومية التي قالت إنه "تأثر بألعاب حربية".