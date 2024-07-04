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بتهمة "الفرار من العدو".. الكونغو الديمقراطية تقضي بإعدام 25 عسكرياً

بتهمة "الفرار من العدو".. الكونغو الديمقراطية تقضي بإعدام 25 عسكرياً
جنود من جيش جمهورية الكونغو الديمقراطيةالمصدر: أ ف ب
وكالات
وكالات
04 يوليو 2024، 7:22 ص

قضت محكمة عسكرية في الكونغو الديمقراطية، الأربعاء، بإعدام 25 عسكرياً بعدما إدانتهم بتهمة "الفرار من أمام العدو" خلال معارك دارت أخيرا بين الجيش والمتمردين. حسب وكالة "فرانس برس".

وقال المحامي جول موفويكو إنّ ما مجموعه 31 متّهماً، هم 27 عسكرياً وأربع نساء مدنيّات متزوّجات من عسكريين، مثلوا أمام محكمة الحامية العسكرية لمنطقة بوتيمبو (شمالي كيفو) في قرية أليمبونغو القريبة من خط الجبهة.

وأضاف المحامي في فريق الدفاع في تصريحه لوكالة "فرانس برس"، أنّ المتّهمين حُوكموا بتهم "الفرار من أمام العدو"، و"تبديد ذخائر حربية"، و"مخالفة التعليمات" و"السرقة".

وما إن انتهت الجلسة حتى قال المحامي إنّ المحكمة "حكمت على 25 عسكرياً، من بينهم نقيبان، بعقوبة الإعدام".

وأكّد المحامي أنّ فريق الدفاع يعتزم استئناف هذه الإدانات.

وأضاف أنّ المحكمة قضت ببراءة المتّهمين الآخرين، ومن بينهم النساء الأربع، لعدم كفاية الأدلّة ضدّهم.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، سيطر متمردو حركة "إم 23" (حركة 23 مارس) المدعومة من رواندا، على مواقع عدة على الجبهة الشمالية للحرب، أبرزها كانيابايونغا.

الكونغو الديمقراطية

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