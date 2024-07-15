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3 جرحى في إطلاق نار بمرقد ديني جنوبي إيران (فيديو وصور)

3 جرحى في إطلاق نار بمرقد ديني جنوبي إيران (فيديو وصور)
ضريح شاه شيراغ في مدينة شيراز بجنوب إيرانالمصدر: (أ ف ب)
أحمد الصالحي
أحمد الصالحي
15 يوليو 2024، 11:14 م

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بابك يكتابرس، عن إصابة 3 مواطنين جراء إطلاق نار بمحيط مرقد شاه جراغ بمدينة شيراز جنوب إيران.

وقال يكتا برس في تصريح لوسائل إعلام إيرانية رسمية بشأن تضارب الأنباء عن وقوع إنفجار شديد في المرقد المقدس لدى الشيعة "أصيب ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق النار حول مرقد شاه جراغ بسبب وقوفهم في الموقع المستهدف".

 

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وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، تضاربت الأنباء في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن وقوع إنفجار شديد في مرقد شاه جراغ بمدينة شيراز جنوب إيران.

 

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" نقلاً عن مصادر أمنية إنه "سُمع صوت انفجار في محيط حرم شاه شراغ بمدينة شيراز جنوب إيران"، لكن الوكالة سارعت إلى نفي الخبر.

فيما تحدث مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية مجيد مير أحمدي، إن العيارات النارية التي أطلقت أثارت رعب الزوار في المرقد كان بسبب وجود شخص يشتبه به بأنه "انتحاري"، مبيناً : "أُطلقت عدة طلقات في الهواء بالخطأ، ولم تكن هناك مشكلة أمنية في مرقد شاه جراغ".

 


واستهدف عناصر من تنظيم داعش مرقد "شاه جراغ" في مدينة شيراز جنوب إيران، وخلف الهجوم 13 شخصاً وإصابة 23 بجروح في 26 من أكتوبر/تشرين 2022.

وقالت السلطات القضائية في مدينة شيراز في وقتها أن "المخطط للهجوم في حادثة شاه جراغ شخص يبلغ من العمر حوالي 25 عامًا وهو طاجيكي، وإن مساعده يحمل الجنسية الأفغانية"، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته في حينها عن الهجوم.

وفي مارس/آذار 2023،أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، إنها حكمت بالإعدام ضد اثنين من المتورطين بهجوم استهدف المرقد.

 

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إيرانإطلاق نار

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