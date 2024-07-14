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رئيس المخابرات الأوكرانية يقر بتنفيذ بضع محاولات فاشلة لاغتيال بوتين

رئيس المخابرات الأوكرانية يقر بتنفيذ بضع محاولات فاشلة لاغتيال بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتينالمصدر: رويترز
خلف أحمد
خلف أحمد
14 يوليو 2024، 9:19 ص

اعترف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، بتنفيذ بضع محاولات لاغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لكنها لم تنجح حتى الآن، وفق صحيفة "20minutos" الإسبانية.

وقال بودانوف: "كان هناك العديد منها، ولكن كما ترون، لم تكن ناجحة حتى الآن".

وأوضح بودانوف أن الهدف هو خلق شعور بالارتباك، مثل ذلك الذي انتشر بعد وفاة الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين عام 1953، إذ إن الناس شعروا آنذاك بأن عالمهم بأكمله قد انهار، ولم يعرفوا كيف يستمرون في العيش.

وأضاف أن "بوتين في السلطة منذ أكثر من 20 عامًا، لذا سيكون الشعور مشابهًا للغاية، والآن يخشى الروس فقدانه؛ لأنه ضامن الاستقرار في حياتهم".

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 ولا يُعرف الكثير عن محاولات الهجوم على بوتين خلال فترة وجوده الطويلة في السلطة، لكن بودانوف لفت إلى محاولة اغتيال فاشلة من قبل رجال من القوقاز في مايو/ أيار 2022، بعد وقت قصير من إصدار بوتين الأمر بشن غزو واسع النطاق لأوكرانيا.

ولا يوجد دليل على ذلك.

أوكرانياروسيا

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