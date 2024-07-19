لفت الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب الأنظار، حينما قبّل مجسمًا لرجل إطفاء، خلال مؤتمر للحزب الجمهوري، تكريماً لشخص قتل خلال محاولة اغتياله في بنسلفانيا.

وتفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو يُظهر تقبيل ترامب مجسم رجل إطفاء.

وكان حاكم بنسلفانيا أعلن، يوم الأحد، أن كوري كومبيراتوري، رجل الإطفاء السابق، والبالغ من العمر 50 عامًا، قُتل خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق ترامب في بنسلفانيا.

وأكد حاكم بنسلفانيا أن كومبيراتوري كان من المؤيدين المتحمسين لترامب، وحضر التجمع في بتلر رفقة زوجته وابنتيه، وعندما سُمع دوي طلقات نارية، حمى كومبيراتوري عائلته بجسده.