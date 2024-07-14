ذا تلغراف: روسيا تشن "حرب ظل" ضد أوروبا

قالت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، إن روسيا تشن حرب ظل ضد أوروبا، بوساطة وحدة استخباراتية متخصصة حققت نجاحات بالفعل في عدة دول أوروبية تدين بالولاء للمعسكر الغربي.

وأوضحت الصحيفة أنه مع قرب نهاية فترة الولاية الثانية للرئيس فلاديمير بوتين، وضعت روسيا الأسس لحرب الظل التي تشنها ضد أوروبا، ففي عام 2008، أنشأت المخابرات العسكرية الروسية الوحدة "29155" المتمرسة التي تناط بها مهام اختراق الدول الأوروبية وتنفيذ المهمات الاستخباراتية.

ولفتت إلى أن تصرف المخابرات العسكرية الروسية كان بمثابة عودة إلى حقبة الحرب الباردة، حيثُ تكشف "أرشيفات ميتروخين"، التي نشرها كريستوفر أندرو، مؤرخ جهاز الاستخبارات البريطاني "إم آي 5" بعد الحرب الباردة، كيف خطط الكي جي بي للقيام بعمليات اغتيال، واختراقات استخباراتية وعسكرية في الدول الغربية.

ذكرت الصحيفة أن تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا وتشديد العقوبات ضد روسيا، واستخدام أوكرانيا أسلحة يستخدمها حلف شمال الأطلسي "الناتو" لضرب أهداف روسية وتسليم الاتحاد الأوروبي عائدات أصول البنك المركزي الروسي المجمدة إلى أوكرانيا، دفعت الكرملين إلى التخطيط للرد.