ذكرت قناتا تي.إف.1 وبي.إف.إم التلفزيونيتان الفرنسيتان، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها قولها إن بافيل دوروف المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق تيليجرام للمراسلة، اعتقل في مطار باريس لو بورجيه خارج العاصمة الفرنسية، مساء السبت.

وقالت تي.إف.1 على موقعها الإلكتروني إن دوروف كان مسافرا على متن طائرته الخاصة، وأضافت أنه كان مستهدفا بموجب مذكرة اعتقال في فرنسا.

وقالت القناتان إن التحقيق يركز على عدم وجود مشرفين على تطبيق تيليغرام وإن الشرطة تعتبر أن هذا الوضع يسمح للنشاط الإجرامي بالاستمرار دون رادع على تطبيق المراسلة.

ولم يرد المسؤولون في تيليغرام على الفور على طلب من رويترز للتعليق.‭ ‬ولم يصدر أي تعليق من وزارة الداخلية الفرنسية أو الشرطة.

وقالت قناة تي.إف.1 إن دوروف كان قادما من أذربيجان وألقي القبض عليه في حوالي الساعة 20:00 (18:00 بتوقيت جرينتش).

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وأسس دوروف المولود في روسيا تطبيق تيليجرام. وكان دوروف قد غادر روسيا في عام 2014 بعد رفضه الامتثال لمطالب بإغلاق مجموعات المعارضة على منصته "في كيه" للتواصل الاجتماعي والتي باعها.

وقال دوروف، الذي تقدِّر مجلة فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار، إن بعض الحكومات سعت للضغط عليه، لكن التطبيق، الذي يضم 900 مليون مستخدم نشط حاليا، يجب أن يظل "منصة محايدة"، وليس "لاعبا في الوضع الجيوسياسي".