مستشار أوكراني: التصعيد الروسي "صفعة" من بوتين لـ"الناتو"

نقلت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية عن مستشار الرئاسة الأوكرانية بخايل بوديا، قوله، إن الهجوم الذي شنته القوات الروسية على العاصمة كييف أمس الاثنين، "عمل متعمد تمامًا، ووافق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خصيصا عشية قمة الناتو كصفعة للحلف".

وهزت انفجارات، صباح الاثنين، كييف وتصاعد عمود من الدخان فوق وسط العاصمة الأوكرانية، في هجوم نادر خلال النهار على المدينة.

وقال مراسل الإذاعة في أوكرانيا، إن هذا الهجوم بهذا الحجم تصعيد روسي جديد. وتوقيته يحمل مجموعة من الدلالات والرسائل سواء لأوكرانيا أو لشركائها الغربيين.

وأضاف أن الهجوم جاء في أثناء تواجد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خارج أوكرانيا، حيث وقع اتفاقية أمنية مع بولندا، وعشية انعقاد قمة حلف الناتو.

ويجتمع قادة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" الثلاثاء في واشنطن في قمة تهدف إلى تأكيد الدعم لأوكرانيا والمعارضة لروسيا، وسط غموض سياسي يحيط بعدد من الملفات، بحسب "فرانس برس".