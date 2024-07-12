أعلنت اليابان، فرض عقوبات على أكثر من 200 من أفراد وزارة الدفاع، من بينهم كبار القادة العسكريين، بسبب "سوء التعامل مع مواد سرية"، بحسب وكالة رويترز".

ووفق المصدر، فرضت اليابان اليوم الجمعة عقوبات على أكثر من 200 من أفراد الدفاع، من بينهم كبار القادة العسكريين، وكبار البيروقراطيين، بسبب سوء التعامل مع مواد سرية وحوادث أخرى.

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وأرجع المصدر الأسباب إلى حدوث مشاكل أمن المعلومات، في الوقت الذي تسعى فيه اليابان إلى توثيق التعاون مع الولايات المتحدة وغيرها من الديمقراطيات الغربية، بما في ذلك مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية، لتنسيق الاستجابات للحرب الروسية لأوكرانيا، والتوترات المتصاعدة مع الصين.

ومن الممكن أن تعوق الشكوك حول قدرة اليابان على التعامل مع المعلومات السرية هذا التعاون.