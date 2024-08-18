روسيا تدمر ناقلة جند أوكرانية بذخيرة "لانسيت" (فيديو)

دمرت القوات الروسية باستخدام ذخيرة "لانسيت" ناقلة جند تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت متواجدة على الحدود المحاذية لمقاطعة كورسك الروسية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو على منصة "تيليغرام" يوضح تفاصيل الحادثة.

وبينت الدفاع الروسية في بيان أن "وحدة الاستطلاع التابعة لمجموعة قوات الشمال رصدت ناقلة جند مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام الاستطلاع الجوي".

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وأوضحت وزارة الدفاع أنه بعد التأكد "تم إصابة الهدف المكتشف باستخدام ذخيرة لانسيت".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس السبت، أنها "صدت" الجيش الأوكراني بالقرب من 3 بلدات في منطقة كورسك، التي تشهد منذ الـ6 من أغسطس/ آب هجومًا بريًّا غير مسبوق عبر الحدود تشنّه القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيان إن الجنود الروس صدّوا هجمات أوكرانية "في اتجاه مناطق كورينفو، وروسكوي، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، وفقًا لـ"فرانس برس".