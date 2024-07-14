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بعد إيلون ماسك.. الملياردير بيل أكمان يعلن تأييد ترامب

بعد إيلون ماسك.. الملياردير بيل أكمان يعلن تأييد ترامب
الملياردير بيل أكمانالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
14 يوليو 2024، 10:53 ص

أعلن الملياردير بيل أكمان تأييده للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في سباق الرئاسة ضد الرئيس الحالي جو بايدن، وذلك بعد إصابة ترامب برصاصة في أذنه خلال تجمع انتخابي، وفق رويترز.

وقال أكمان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "سأؤيد دونالد ترامب رسميًّا... أُؤكد لكم أنني اتخذت هذا القرار بعناية وعقلانية وبالاعتماد على أكبر قدر ممكن من البيانات العملية".

وسار أكمان على درب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك الذي أعلن تأييده لترامب، وعبّر عن "أمله في تعافيه السريع" من إطلاق النار الذي أُصيب فيه ترامب في أذنه اليمنى. وقال ترامب من خلال حملته إنه في حالة جيدة.

ويمثل تأييد أكمان تحولا عن موقفه في 2021. فبعد هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير/ كانون الثاني في ذلك العام، قال أكمان إنه يجب على ترامب "الاستقالة والاعتذار للأمريكيين جميعهم".

وقال أكمان، الرئيس التنفيذي ومدير صندوق التحوط لشركة "بيرشينج سكوير كابيتال مانجمنت"، إنه أمضى مؤخرًا بضع ساعات مع ترامب، لكنّه لم يوضح السبب وراء إعلان تأييده له.

الولايات المتحدةدونالد ترامبإيلون ماسك

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