شددت السلطات الأمريكية التدابير الأمنية تحضيراً لانطلاق مؤتمر الحزب الديمقراطي، في شيكاغو، حيث يتوقع نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع احتجاجاً على موقف الإدارة الديمقراطية الداعم لإسرائيل في حربها على غزة، والتي تسببت بأزمة إنسانية كارثية في غزة.

وستبدأ التحركات الاحتجاجية، الأحد، وتستمر حتى الخميس، مع تجمعات حاشدة مرجحة، اليوم الاثنين، ويوم الأربعاء، وتكثر التحديات الأمنية التي تحيط بالمؤتمر مع تزايد خطر وقوع اعتداء، فيما تنشط الأجهزة الأمنية لاحتواء أي تهديد قد يعكّر الحدث، وفق "فرانس برس".

وقال رئيس بلدية شيكاغو براندون جونسون، في تصريح لمحطة "إيه بي سي" الأحد: "نحن جاهزون"، مشيراً إلى أن شرطة المدينة تنسّق مع جهاز الخدمة السرية وغيره من الوكالات لضمان "سلامة وسلمية وحيوية" المؤتمر.

أما حاكم ولاية إيلينوي جاي بي بريتزكر فقال إن "الاحتجاجات المخطط لها سيسمح بها شرط أن تبقى سلمية".

وحذّر في تصريح لمحطة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية من أن "مثيري الاضطرابات في حال وجدوا سيتم توقيفهم وسيُدانون".

وينعقد مؤتمر الحزب في خضم حملة انتخابية حافلة بالأحداث تعدّ من الأكثر اضطراباً في التاريخ الحديث، تخللتها محاولة اغتيال للرئيس السابق ترامب وانسحاب بايدن (81 عاماً) المفاجئ.

وصول كامالا

ووصلت كامالا هاريس، في وقت سابق، إلى شيكاغو، عشية انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي، الذي أحيت آماله بإمكان الفوز على الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر.

وسيتيح مؤتمر الحزب لهاريس منصة لتعرض رؤيتها أمام جمهور أمريكي ما يزال يحاول فهم توجهاتها، على أن تلقي كلمتها في آخر أيام المؤتمر الخميس.

وأجرت هاريس، الأحد، جولة انتخابية متنقلة في حافلة في ولاية بنسيلفانيا، عشية انطلاق المؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي، الذي سيسمّيها رسمياً مرشحته لانتخابات الرئاسة الأمريكية، ويُتوقع أن تُقام على هامشه تظاهرات ضد الحرب في قطاع غزة.

وتوجّهت هاريس (59 عاماً) إلى شيكاغو وسط توقعات بأن تلقى ترحيباً حاراً من الديمقراطيين المستبشرين بالتقدم الذي تحققه في استطلاعات الرأي، بعدما كان الإحباط يطغى عليهم في الأسابيع التي سبقت قرار بايدن (81 عاماً) سحب ترشحه ودعم ترشيح هاريس.

وأظهر استطلاع لصحيفة "واشنطن بوست" ومحطة "إيه بي سي" ومركز "إيبسوس"، نُشرت نتائجه الأحد، تقدّماً ضئيلاً لهاريس على ترامب في صفوف الناخبين المسجلين، على مستوى البلاد، في حين كان استطلاع أجرته الجهات نفسها قبل شهر يشير إلى تنافس على أشده بين الرئيسين الحالي والسابق.

وفيما يعقد الديمقراطيون مؤتمرهم في شيكاغو، يجول المنافس دونالد ترامب في أرجاء البلاد مع مهرجانات انتخابية في بنسيلفانيا وميشيغن وكارولاينا الشمالية وأريزونا، خلال الأسبوع.