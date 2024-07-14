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زيلينسكي: شعرت بالفزع لدى سماعي خبر إطلاق النار على ترامب

زيلينسكي: شعرت بالفزع لدى سماعي خبر إطلاق النار على ترامب
دونالد ترامب يتلقى المساعدة بعد إصابتهالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
14 يوليو 2024، 7:37 ص

أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن شعوره بالفزع من إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق، دولاند ترامب، خلال تجمع حاشد في بنسلفانيا، بحسب وكالة "رويترز"

وانضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إلى مجموعة من زعماء العالم الذين نددوا بإطلاق النار، الذي أسفر عن إصابة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا أمس السبت.

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 وكتب زيلينسكي على منصة "إكس" "لقد شعرت بالفزع عندما علمت بنبأ إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمعه الحاشد في ولاية بنسلفانيا"، مضيفًا "أن مثل هذا العنف ليس له مبرر ولا مكان له في أي بقعة من العالم. لا ينبغي أن يسود العنف أبدًا".

وأضاف زيلينسكي أنه "يشعر بارتياح" لأن ترامب، الذي انتقد مرارًا المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وسط الغزو الروسي، بخير وأنه يتمنى له "الشفاء العاجل".

وتابع "أعبر عن أمنياتي بالثبات لكل من يشعر بالذعر من هذا الحدث. أتمنى أن تخرج أمريكا من هذه الواقعة أقوى".

الولايات المتحدة الأمريكيةأوكرانيا

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