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بايدن يدعو لتجنب "الافتراضات" بمحاولة اغتيال ترامب

بايدن يدعو لتجنب "الافتراضات" بمحاولة اغتيال ترامب
جو بايدنالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
14 يوليو 2024، 7:28 م

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، بأن الدافع وراء محاولة اغتيال سلفه الجمهوري دونالد ترامب لم يعرف بعد، ودعا إلى عدم إطلاق افتراضات، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف بايدن في كلمة مقتضبة ألقاها في البيت الأبيض: "ليس لدينا أي معلومات حتى الآن عن دوافع منفّذ الهجوم. نعرف من هو. أدعو الجميع إلى عدم إطلاق افتراضات بشأن دوافعه أو انتماءاته".

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 كما ندد بمحاولة اغتيال منافسه الجمهوري دونالد ترامب، وقال إنه يشعر بالامتنان؛ لأن ترامب يتعافى من جروحه الناجمة عن الحادث، مشيرا إلى أنه سيلقي خطابا على الشعب الأمريكي بعد ساعات بشأن ضرورة الوحدة.

وقال إنه أمر بإجراء تحقيق للوقوف على ما حدث خلال تجمع ترامب الانتخابي في بنسلفانيا.

وأضاف: "لا يوجد مكان في أمريكا لهذا النوع من العنف أو أي عنف آخر. محاولة الاغتيال تتعارض مع كل ما نمثله".

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