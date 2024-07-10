هددت موسكو بالرد إذا سمحت بريطانيا لأوكرانيا بضرب روسيا بأسلحة بريطانية، ووصفت إعلان رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثا كير ستارمر حول ذلك بأنه "خطوة تصعيدية متهورة".

بحسب تصريح نقلته "رويترز" اليوم الأربعاء، جاء الموقف الروسي، على لسان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، رداً على ما ذكرت وكالة بلومبيرغ من أن ستارمر أشار إلى أن أوكرانيا يمكنها استخدام صواريخ ستورم شادو البريطانية لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا.

على صعيد آخر، قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي ما زال يعمل على إقامة "منطقة عازلة" في منطقة خاركيف في أوكرانيا لكن ذلك سيستغرق وقتا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في مايو/ أيار، إن روسيا تعمل على إنشاء هذه المنطقة من أجل حماية مناطقها الحدودية من الهجمات الأوكرانية.