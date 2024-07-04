ترامب: أخرجتُ بايدن من السباق الانتخابي (فيديو)

رغم نفي البيت الأبيض لِما تردد حول انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية، نشر منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب فيديو، قال فيه إن بايدن "على وشك الانسحاب".

وفي الفيديو الذي نشره عبر حسابه في منصة "تروث سوشيال" يوجه ترامب انتقادات حادة لمنافسه، ويقول إنه أخرجه من السباق الانتخابي، في إشارة إلى المناظرة الأخيرة التي جمعتهما، وكانت معظم الآراء، بما فيها ضمن أوساط الديمقراطيين، تتفق حول أن أداء بايدن كان سيّئًا فيها.

وفي المقطع المصور يقول ترامب عن بايدن: "انسحب للتو، إنه ينسحب من السباق، لقد أخرجته منه".

وأضاف أن "ذلك يعني أن لدينا كاميلا" وهي نائبة بايدن حال انسحابه، وقد وصفها ترامب في الفيديو بأنها "سيئة للغاية".

وكان بايدن أعلن في وقت سابق أنه سيواصل السباق الانتخابي، قائلاً إنه "زعيم الحزب الديمقراطي" وأن لا أحد يدفعه للرحيل.

كذلك أعلن البيت الأبيض، أن بايدن "لا يعتزم أبدًا" الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيار إن بايدن سيمضي قدمًا في حملته الانتخابية.

وجاء ذلك بعد تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، وأشارت فيه إلى أن هناك احتمالًا بأن ينسحب بايدن من سباق انتخابات الرئاسة.

وقالت الصحيفة إن بايدن أبلغ أحد حلفائه أنه يعلم أنه قد ينسحب من سباق الرئاسة إذا لم يتمكن من إقناع الجمهور في الأيام المقبلة أنه مستعد لتولي المنصب.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس علق على تقرير الصحيفة عبر منصة "إكس"، قائلًا: "هذا الادعاء كاذب تمامًا".