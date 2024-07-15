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خطأ في التعبير.. بايدن يوضح ما قصده بـ"بؤرة الهدف" متحدثا عن ترامب

خطأ في التعبير.. بايدن يوضح ما قصده بـ"بؤرة الهدف" متحدثا عن ترامب
الرئيس الأمريكي جو بايدنالمصدر: (أ ف ب)
وكالات
وكالات
15 يوليو 2024، 11:16 م

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن فجر الثلاثاء، إنه أخطأ في استخدام مصطلح "بؤرة الهدف" في الإشارة إلى المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، وفق ما جاء في مقتطف من مقابلته مع شبكة (إن.بي.سي نيوز).

وجاء في تقرير لصحيفة بوليتيكو أن بايدن قال للمانحين في مكالمة خاصة قبل عدة أيام من إطلاق مسلح النار على ترامب إنه "حان الوقت لوضع ترامب في بؤرة الهدف".

وأضاف بايدن "لقد كان من الخطأ استخدام الكلمة.. قصدت التركيز عليه، التركيز على ما يفعله".

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وأصيب ترامب في واقعة إطلاق نار خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا. 

وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي لترامب في بنسلفانيا، يوم السبت. وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

أمريكاترامبجوبايدن

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