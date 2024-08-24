قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، إن الرئيس قرر ترقية قائد الجيش إلى رتبة جنرال بأربع نجوم، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من بدء التوغل المباغت لكييف في منطقة كورسك الروسية، وفق رويترز.

وجاء في المرسوم الذي نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة أن القائد العام أولكسندر سيرسكي (59 عاما)، الذي كان يحمل رتبة كولونيل جنرال رُقِّي إلى رتبة جنرال.

وشنت أوكرانيا هجوما على منطقة كورسك الروسية في السادس من أغسطس آب. وأعلنت كييف سيطرتها على أكثر من 90 تجمعا سكنيا، ودشنت مكتب قيادة عسكرية.

ورغم أن التوغل في كورسك يشكل إحراجا لروسيا، أحرزت قوات موسكو تقدما طفيفا في الأشهر القليلة الماضية على حساب القوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك الشرقية.

وولد سيرسكي عام 1965 في منطقة فلاديمير الروسية، ويعيش في أوكرانيا منذ الثمانينيات، وعُيِّن قائدا عاما للقوات المسلحة الأوكرانية في فبراير شباط.