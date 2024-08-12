كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن بلاده "زادت الدوريات في سماء لبنان"، بالتزامن مع استعداد إسرائيل لهجوم إيراني مُحتمل، مؤكدًا أن "الجيش الإسرائيلي متأهب ومستعد للدفاع والهجوم".

وقال "نحن مستعدون لاعتراض التهديدات في الوقت الحقيقي، نحن نأخذ تصريحات أعدائنا على محمل الجد، وبالتالي نحن مستعدون على أعلى مستوى من التأهب".

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وأوضح أنه لا توجد تغييرات على إرشادات قيادة الجبهة الداخلية، التي يتم إصدارها للمدنيين لإخبارهم بما إذا كانوا بحاجة إلى أن يكونوا أكثر يقظة، وأكثر استعدادًا لاحتمال الحرب، وإمكانية الضربات على الأراضي الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الاثنين، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يعطي إيران الحق في الدفاع عن النفس"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).