عقب هجوم إرهابي.. سفارة أذربيجان تستأنف عملها في طهران

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الاثنين، بإعادة فتح سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة طهران، وذلك بعد إغلاقها بسبب هجوم تعرضت له السفارة في أواخر يناير/كانون الثاني العام الماضي، وأسفر عن مقتل ضابط أمن أذربيجاني في السفارة.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، "إن سفارة جمهورية أذربيجان لدى إيران تستأنف عملها في مقرها الجديد، اليوم الاثنين، كما عاد السفير والموظفون الدبلوماسيون الحاليون إلى إيران".

أخبار ذات علاقة إيران تعتقل فنانة أذربيجانية لإحيائها حفلاً غنائياً

وأكد مصدر إيراني مطلع للوكالة، "أن فتح سفارة جمهورية أذربيجان جاء بعد سلسلة من المفاوضات بين طهران وباكو"، مضيفًا أن إيران اتخذت التدابير المناسبة لضمان الأمن أمام المبنى الجديد للسفارة من خلال الامتثال للالتزامات في مجال الحماية الدبلوماسية في إطار “اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

وأوضح المصدر، "أن استئناف عمل السفارة سيساعد على تطوير العلاقات بين جمهورية أذربيجان وإيران على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين والقضايا التي تحتاج إلى حل".

ووصفت أذربيجان الهجوم على سفارتها بأنه "إرهابي"، فيما اعتبرته إيران بأنه ينطوي على دوافع شخصية.