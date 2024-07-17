ألمح الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى احتمال انسحابه من السباق الرئاسي، قائلًا إن ذلك يبقى مشروطًا بمانع صحي.

وفيما بدا أنه سعي من المرشح الديمقراطي للحد من الانقسامات داخل حزبه، أوضح بايدن أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يدفعه إلى الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، هو أن تظهر لديه حالة طبية ما، أو إذا قال له أحد الأطباء إنه يعاني مشكلة صحية ما.

وأوضح الرئيس الأمريكي في تصريحات لشبكة "بيت نيوز" سوف أنسحب "لو ظهرت لدي حالة طبية ما. أو، لو جاءني أحد الأطباء، وقال لي إنني أعاني هذه المشكلة أو تلك".

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وأقر بايدن بأنه ارتكب "خطأً فادحًا في المناظرة بأكملها"، وأضاف "عندما ترشحت في البداية، ربما تتذكرون ذلك، قلت إنني سأكون مرشحًا انتقاليًّا، اعتقدت أنني سأكون قادرًا على تمرير الأمر لشخص آخر، لكنني لم أتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد من الانقسام" في إشارة إلى الانقسامات التي ضربت الحزب الديمقراطي حول ترشيحه للاستحقاق الرئاسي.

وأكد بايدن أن نائبته كامالا هاريس "ليست فقط نائبة رائعة، بل يمكنها أن تكون أيضًا رئيسةً للولايات المتحدة" وفق تعبيره.

وفي اجتماع خاص، كان النائب الديمقراطي آدم شيف حذَّر المانحين من تكبّدِ حزبِه خسائرَ كبيرة إذا ظل الرئيس جو بايدن في السباق الرئاسي.

واعتبر شيف أن بايدن "قد يكون عائقًا أمام المرشحين الديمقراطيين الآخرين"، مشيرًا إلى أن بقاء بايدن سيؤدي أيضًا إلى فقدان الحزب السيطرة على مجلس الشيوخ، وضياع فرصة الفوز بالسيطرة على مجلس النواب، وفق تقديره.