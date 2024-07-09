بعد ضربة روسية.. بايدن يتعهد بـ "إجراءات جديدة" لتعزيز الدفاعات الأوكرانية

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، باتخاذ "إجراءات جديدة" لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية بعد هجوم صاروخي شنته روسيا.

وقال بايدن، الذي ندد بالهجوم الروسي، في بيان: "سنعلن مع حلفائنا عن إجراءات جديدة لتعزيز دفاعات أوكرانيا الجوية للمساعدة على حماية مدنها ومدنييها من الضربات الروسية".

وأضاف أن "الضربات الصاروخية الروسية التي أدّت اليوم إلى مقتل عشرات المدنيين الأوكرانيين، وتسببت بأضرار وإصابات في أكبر مستشفى للأطفال في كييف هي تذكير مروع بوحشية روسيا".

وتابع الرئيس الأمريكي في بيانه: "من المهم أن يواصل العالم الوقوف مع أوكرانيا في هذه اللحظة المهمّة وألا نتجاهل العدوان الروسي".

وإذ أكد بايدن أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الأوكراني"، أوضح أنه سيلتقي هذا الأسبوع زيلينسكي "لتوضيح أن دعمنا لأوكرانيا لا يتزعزع".

وقصفت روسيا مستشفى الأطفال الرئيسي في كييف بصاروخ في وضح النهار، يوم الاثنين، وسقطت صواريخ على مدن أخرى في أنحاء أوكرانيا مما أسفر عن مقتل 41 مدنياً على الأقل في أعنف موجة من الضربات الجوية منذ شهور.