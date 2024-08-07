خسرت النائبة الأمريكية كوري بوش، المعارضة بشدّة للحرب الإسرائيلية على غزة، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الكونغرس، وفق نتائج نشرها الإعلام الأمريكي.

وخسرت كوري، التي تعد من بين أبرز التقدميين في الكونغرس، أمام المدعي العام المحلي ويزلي بيل الذي حظي بدعم "لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية" (أيباك)، وهي مجموعة الضغط النافذة المؤيدة لإسرائيل.

وقالت عضو الكونغرس عن ولاية ميزوري التي انتُخبت لشغل مقعد في مجلس النواب عام 2020: "سندافع عن الحق مهما كان الثمن".

وأضافت، في خطاب الإقرار بهزيمتها، الذي أدلت به ليل الثلاثاء، ونشر على حسابها في منصة "إكس": "آمل أن يأخذ (بيل) وقته للتعرّف على جاليتنا الفلسطينية والعربية والمسلمة.. وأن يرى الجمال في ما صنعناه" في الولايات المتحدة.

وعرضت بوش قراراً في الكونغرس يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد أسابيع فقط على اندلاع الحرب، في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل.

وقاطعت خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس، الشهر الماضي، قائلة إن حضوره سيعني الاحتفاء بـ"مجرم حرب" قاد عملية "إبادة".

ونشطت بوش، التي كانت تتولى وظيفتيْ قس ثم ممرّضة، في حركة "حياة السود تهم"، وقادت الاحتجاجات بعد مقتل مايكل براون على يد الشرطة عام 2014.