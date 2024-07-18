أظهر فيديو جديد، حصلت عليه محطة الأخبار "WTAE" شخصًا يرتدي ملابس مشابهة لملابس كروكس، وهو يتجوّل قريبًا من تجمع بنسلفانيا، قبل ساعة من محاولة اغتيال ترامب.

ووفق الفيديو، فإن ملابس الشخص تشبه تلك التي كان يرتديها، توماس ماثيو كروكس، الذي حاول اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد ساعة من التقاط هذا الفيديو.

المقطع، الذي حصلت عليه محطة الأخبار "WTAE"، يظهر الرجل وهو يتجوّل حول المبنى ذاته الذي تسلّقه توماس ماثيو كروكس فيما بعد، حاملًا بندقيته التي أطلق من خلالها عيارات نارية باتجاه ترامب، والتي أسفرت عن إصابته.

فيما أظهر فيديو آخر كروكس، وهو يزحف فوق المبنى الذي نفذ من فوقه عملية إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، السبت الماضي.