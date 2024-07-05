عشية اجتماع "إيكواس".. قرارات تاريخية منتظرة لقادة "ثلاثي الساحل"

تتجه أنظار حكومات غرب إفريقيا إلى القمة الأولى لتحالف دول الساحل الأفريقي المقرر عقدها السبت، لتكون حدثًا محوريًا قد تصدر عنها قرارات تاريخية لا رجعة فيها في المنطقة.

ويلتقي رؤساء مالي وبوركينا فاسو والنيجر غدا في العاصمة نيامي؛ لمناقشة إنشاء كونفدرالية الساحل، إذ يندرج هذا الاجتماع في إطار القمة الأولى لقادة التحالف.

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ولم يكشف الحساب الرسمي للمجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر عن جدول الأعمال، لكن من المتوقع أن يدرس رؤساء الدول النصوص الأساسية التي ستحكم سير العمل في الكونفدرالية المستقبلية، وإعلان الإطلاق الرسمي لتحالف دول الساحل.

ويجتمع الجنرال عبد الرحمن تشياني من النيجر، والعقيد هاشمي غويتا من مالي، والكابتن إبراهيم تراوري من بوركينا فاسو، لمناقشة التحديات المشتركة التي تواجه بلدانهم وتحديد الحلول الإقليمية المنسقة.

ويتوقع أن تسفر القمة عن قرارات مهمة لمستقبل منطقة الساحل، في حين ينتظر سكان البلدان الثلاثة بفارغ الصبر أن تشكل هذه القمة نقطة تحول حاسمة في الحرب ضد الإرهاب.

وقطع القادة الانقلابيون التعاون الاقتصادي والدفاعي مع فرنسا، وفضلوا الشراكة مع روسيا وتركيا وإيران، التي تصفهم بـ"الشركاء المخلصين". وفي مايو الماضي، التقى وزراء خارجية مالي وبوركينا فاسو والنيجر في نيامي لاعتماد النصوص التي ستُقَدَّم إلى القادة في هذه القمة.

انسحاب ثلاثي

ومثّل تدهور الوضع الأمني في المنطقة عاملاً رئيسا في تشكيل التحالف؛ ففي أيلول/ سبتمبر 2023، وقّع رؤساء الدول الثلاث على ميثاق "ليبتاكو-غورما"، الذي أنشأ تحالف دول الساحل.

وبعد ثلاثة أشهر من التوقيع على الميثاق، أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، متهمة هذه المنظمة بالخضوع لقوى أجنبية قوية، كما انسحبت من مجموعة الساحل الخمس، وهو تحالف إقليمي أُنْشِئ عام 2014 مع موريتانيا وتشاد لمحاربة الإرهاب وتعزيز التنمية.

ويدافع مسؤولو المنطقة عن التحالف الذي يقولون إنه يهدف إلى تعزيز نهج أكثر استقلالية وتنسيقًا لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية، ولا يخلو إنشاء هذا الاتحاد من التحديات؛ إذ يتطلب الانفصال عن المنظمات الإقليمية مثل إيكواس ومجموعة الساحل الخمس إعادة تقييم التحالفات والشراكات الدولية، إلى جانب الحفاظ على سيادتها وتلبية احتياجات سكانها.

وتأتي القمة الثلاثية قبل يوم واحد من اجتماع رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الأحد 7 حزيران/ يوليو، في أبوجا، لحضور قمتهم السنوية، بقيادة رئيس الدولة النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى رئاسة المنظمة شبه الإقليمية.