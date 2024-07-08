"حفاظا على الاستقرار".. ماكرون يرفض استقالة جابرييل أتال

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين استقالة رئيس الوزراء جابرييل أتال التي تقدم بها لماكرون في وقت سابق، بعد الانتخابات البرلمانية التي فقد فيها المعسكر السياسي للحكومة دوره كأقوى تحالف في البلاد لصالح اليسار في برلمان معلق.

وأمس الأحد، أشار أتال إلى أنه سيتخذ هذه الخطوة في اتباع للتقاليد السياسية الفرنسية، قائلا إنه مستعد للبقاء في منصبه لفترة أطول كقائم بالأعمال، لكن الأمر متروك للرئيس للبت فيه.

وقرر الرئيس الفرنسي إبقاء أتال في منصبه، وقال مكتب ماكرون في بيان "طلب الرئيس من جابرييل البقاء في منصبه في الوقت الراهن من أجل ضمان استقرار البلاد".