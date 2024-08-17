عززت الحكومة الكولومبية أمن المحكمة العليا بعد اكتشاف مخطط لمهاجمة مبانيها في العاصمة بوغوتا، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال رئيس المحكمة العليا غيرسون شافيرا في مؤتمر صحافي إنه أثناء تفتيش عقارين في جنوب العاصمة "عثر على مجسم (...) للمحكمة" إضافة إلى "متفجرات" و"ذخيرة".

وأعلنت الرئاسة الكولومبية في بيان نشر "أنظمة مراقبة متقدمة"، و"معدات مضادة للمتفجرات" وطائرات بلا طيار في محيط المحكمة. كما ستتخذ ترتيبات أمنية في محيط محاكم أخرى في البلاد. حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقال شافيرا إن الهدف هو "منع ارتكاب هجوم إرهابي".

ولم تقدم الحكومة ولا شافيرا أي إشارة إلى الأشخاص الذين يقفون وراء هذا المخطط.

يذكر أن المحكمة العليا دُمرت جزئيا عام 1985 بعد هجوم دبره كوماندوز من مقاتلي حركة ام-19. وقتذاك فتحت دبابات الجيش النار لمواجهة الهجوم، ما أدى إلى اشتباك استمر ساعات وقتل فيه حوالى 100 شخص بينهم 11 قاضيا.