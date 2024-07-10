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بايدن ينجو من زلة جديدة في قمة الناتو.. كيف؟

بايدن ينجو من زلة جديدة في قمة الناتو.. كيف؟
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمة في قمة حلف شمال الأطلسيالمصدر: أ ف ب
فريق التحرير
فريق التحرير
10 يوليو 2024، 9:13 ص


نجا الرئيس  الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، من خطأ فادح أثناء ترحيبه بزعماء حلف شمال الأطلسي، بعد أن قرأ الرئيس تعليمات لنفسه من جهاز تلقين.

وقالت الصحيفة إن بايدن تجنب خطأ فادحًا بعد أن قرأ تعليمات من ثلاث كلمات لنفسه، خلال منحه وسام الحرية الرئاسي للأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، لكنه نجا من الإحراج الشديد بفضل تصفيق الحضور. 

وقال بايدن أثناء استعداده لمنح ستولتنبرغ أعلى وسام مدني في البلاد: "اسأل المساعد العسكري"، بحسب صحيفة "ديلي ميل". وبعد ذلك، تدارك بايدن الخطأ بسرعة، في حين أغرق الحضور الخطأ بالهتافات. 

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وقال "الجيش يتقدم"، ثم شرع في منح الوسام، وعلقه حول عنق ستولتنبرغ، دون وقوع أي خطأ.

واتجهت أنظار الأمريكيين إلى قمة الناتو، لمراقبة صمود الرئيس الديمقراطي بعد أداء سيئ في مناظرة مع دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة إن الأداء القوي في قمة حلف شمال الأطلسي من شأنه أن يؤدي إلى تنفس الصعداء بين الحلفاء الذين يخشون أن يؤدي فوز ترامب إلى عودة عزلة الولايات المتحدة. 

جو بايدنحلف الناتو

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