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بوتين سيلتقي نظيريه الصيني والتركي في كازاخستان

بوتين سيلتقي نظيريه الصيني والتركي في كازاخستان
الرئيس الروسي مع نظيريه الصيني والتركي في لقاء سابقالمصدر: بلومبيرغ
وكالات
وكالات
02 يوليو 2024، 3:40 م

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا الأربعاء خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في آستانة، عاصمة كازاخستان.

والتقى بوتين بشي آخر مرة في مايو أيار عندما زار الصين في أول رحلة خارجية له بعد تنصيبه لولاية رئاسية خامسة، وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز".

ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة سياسية واقتصادية وأمنية دولية ودفاعية أنشأتها الصين وروسيا في عام 2001.

والأعضاء الآخرون بالمنظمة هم الهند وإيران وكازاخستان وقرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وتركيا ليست عضوا بالمنظمة، لكنها غالبا ما تشارك في اجتماعاتها باعتبارها "شريكا في الحوار".

روسيا

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