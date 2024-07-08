روسيا: الأضرار البالغة في كييف سببها صاروخ أوكراني

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الأضرار البالغة التي سجلتها كييف بعد ضربات روسية، الإثنين، هي نتيجة سقوط صاروخ للدفاع الجوي الأوكراني.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الصور ومقاطع الفيديو من المكان "تؤكد أن الضرر تسبب به صاروخ للدفاع الجوي الأوكراني".

كما أشارت إلى أن القوات الروسية أصابت "أهدافها" العسكرية والصناعية.

إلى ذلك، استهدفت ضربات روسية 3 منشآت للطاقة الكهربائية، في كييف، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن الشركة المشغّلة الخاصة DTEK.

وقالت الشركة على تلغرام: "دُمّرت أو تضررت ثلاث محطات فرعية لمحولات DTEK في منطقتَي غولوسييفسكي وتشيفتشنكيفسكيي" في العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرة كذلك إلى تضرّر خطوط كهرباء.