عاجل

مسلحون يقتلون 11 شرطيا في كمين شرقي باكستان
logo

بنغلاديش تلغي جواز السفر الدبلوماسي للشيخة حسينة | إرم نيوز

العالم

بنغلاديش تلغي جواز السفر الدبلوماسي للشيخة حسينة

بنغلاديش تلغي جواز السفر الدبلوماسي للشيخة حسينة
الشيخة حسينةالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
22 أغسطس 2024، 5:24 م

ألغت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش، اليوم الخميس، جواز السفر الدبلوماسي لرئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إن جوازات سفر حسينة، وكذلك تلك التي تخص وزراء الحكومة السابقين والمشرّعين السابقين الذين لم يعودوا في مناصبهم، "يجب إلغاؤها".

وقُتل أكثر من 450 شخصًا معظمهم بنيران الشرطة، خلال الأسابيع التي سبقت الإطاحة بحسينة في الـ5 من شهر آب/أغسطس الجاري، عندما فرّت بطائرة مروحية إلى الهند المجاورة، بعد انتفاضة قادها الطلبة في وقت سابق من ذات الشهر.

أخبار ذات علاقة

من الهند.. الشيخة حسينة تُلمّح لضلوع واشنطن في أحداث بنغلاديش

 وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وصل فريق من الأمم المتحدة إلى بنغلاديش، لتقييم ما إذا كان ينبغي التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الطلابية الأخيرة، التي أنهت حكم حسينة، الذي استمر 15 عامًا.

وأضاف بيان الوزارة: "كانت رئيسة الوزراء السابقة ومستشاروها، والحكومة السابقة، وجميع أعضاء الجمعية الوطنية المنحلة، مؤهلين للحصول على جوازات سفر دبلوماسية بحكم المناصب التي شغلوها".

وأكدت الوزارة في بيانها، أنه "إذا تم عزلهم أو تقاعدوا من مناصبهم، فيجب إلغاء جوازات سفرهم الدبلوماسية، وجوازات سفر أزواجهم".

وأكدت السلطات الجديدة في دكا أنه في حال رغبوا بتقديم طلبات للحصول على جوازات سفر  عادية، "يتعين على وكالتي أمن الموافقة على طلبهم لإصدار جوازات سفر لهم".

أخبار ذات علاقة

أمريكا تنفي تورطها بالإطاحة بالشيخة حسينة في بنغلاديش

 وأكد رئيس الوزراء المؤقت لبنغلاديش محمد يونس أن إدارته "ستقدّم أي دعم" يحتاجه محققو الأمم المتحدة.

واتُّهمت حكومة الشيخة حسينة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، من بينها الاعتقال الجماعي، والقتل خارج نطاق القضاء للمعارضين السياسيين.

وأطلقت محكمة جرائم حرب في بنغلاديش أنشأتها حسينة، 3 تحقيقات بشأن الحاكمة السابقة في "جرائم قتل جماعي" خلال الاضطرابات الأخيرة.

ورفع القضايا الثلاث مواطنون، وهي تشمل الكثير من كبار مساعدي حسينة السابقين.

بنغلادش

أخبار ذات صلة

أزمة في قطاع السكك الحديدية بكندا بعد إيقاف آلاف العاملين
أزمة في قطاع السكك الحديدية بكندا بعد إيقاف آلاف العاملين
فنزويلا.. المحكمة العليا تصادق على فوز "مادورو" والمعارضة ترفض
فنزويلا.. المحكمة العليا تصادق على فوز "مادورو" والمعارضة ترفض
مودي قبل توجهه لكييف: لا يمكن حل أي مشكلة في "ساحة المعركة"
مودي قبل توجهه لكييف: لا يمكن حل أي مشكلة في "ساحة المعركة"
مبدأ "الأرض مقابل السلام" يثير الانقسام بين الأوكرانيين
مبدأ "الأرض مقابل السلام" يثير الانقسام بين الأوكرانيين
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC