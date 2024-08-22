بنغلاديش تلغي جواز السفر الدبلوماسي للشيخة حسينة | إرم نيوز

ألغت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش، اليوم الخميس، جواز السفر الدبلوماسي لرئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إن جوازات سفر حسينة، وكذلك تلك التي تخص وزراء الحكومة السابقين والمشرّعين السابقين الذين لم يعودوا في مناصبهم، "يجب إلغاؤها".

وقُتل أكثر من 450 شخصًا معظمهم بنيران الشرطة، خلال الأسابيع التي سبقت الإطاحة بحسينة في الـ5 من شهر آب/أغسطس الجاري، عندما فرّت بطائرة مروحية إلى الهند المجاورة، بعد انتفاضة قادها الطلبة في وقت سابق من ذات الشهر.

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وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وصل فريق من الأمم المتحدة إلى بنغلاديش، لتقييم ما إذا كان ينبغي التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الطلابية الأخيرة، التي أنهت حكم حسينة، الذي استمر 15 عامًا.

وأضاف بيان الوزارة: "كانت رئيسة الوزراء السابقة ومستشاروها، والحكومة السابقة، وجميع أعضاء الجمعية الوطنية المنحلة، مؤهلين للحصول على جوازات سفر دبلوماسية بحكم المناصب التي شغلوها".

وأكدت الوزارة في بيانها، أنه "إذا تم عزلهم أو تقاعدوا من مناصبهم، فيجب إلغاء جوازات سفرهم الدبلوماسية، وجوازات سفر أزواجهم".

وأكدت السلطات الجديدة في دكا أنه في حال رغبوا بتقديم طلبات للحصول على جوازات سفر عادية، "يتعين على وكالتي أمن الموافقة على طلبهم لإصدار جوازات سفر لهم".

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وأكد رئيس الوزراء المؤقت لبنغلاديش محمد يونس أن إدارته "ستقدّم أي دعم" يحتاجه محققو الأمم المتحدة.

واتُّهمت حكومة الشيخة حسينة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، من بينها الاعتقال الجماعي، والقتل خارج نطاق القضاء للمعارضين السياسيين.

وأطلقت محكمة جرائم حرب في بنغلاديش أنشأتها حسينة، 3 تحقيقات بشأن الحاكمة السابقة في "جرائم قتل جماعي" خلال الاضطرابات الأخيرة.

ورفع القضايا الثلاث مواطنون، وهي تشمل الكثير من كبار مساعدي حسينة السابقين.