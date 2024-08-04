حذر قائد منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي السابق، تسفيكا خيموفيتش، من رد "مختلف" من قبل ميليشيا "حزب الله" اللبناني على إسرائيل.

وتأتي تصريحات القائد الإسرائيلي السابق، على خلفية تأهب إسرائيل لرد محتمل من إيران و"حزب الله"، على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في قلب العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري الكبير في "حزب الله"، فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتحدث المسؤول الإسرائيلي السابق عن "رد سيكون مختلفًا عن الرد السابق في 14 أبريل"، بالإشارة إلى استهداف طهران جنوبي إسرائيل خاصة قاعدة سلاح الجو "بنيفاتيم".

وقال خيموفيتش: "نتذكر جميعًا ليلة 14 أبريل، وأعتقد أننا في وضع مختلف الآن، فهُناك لاعبان كانا هامشيين في الرد السابق في أبريل/نيسان، وهما الحوثيون و"حزب الله"، لكن هذه المرة سيكون الرد مصحوبًا بهجوم كبير في قلب بيروت".

وأضاف: "لا نعرف بالضبط ما هو نطاق الرد المرتقب، لكن علينا أن نفترض أن هناك تنسيقًا متعدد الوكالات هنا".

وبيّن أن "اللاعب الأكثر أهمية هو "حزب الله"، سواء في رده، أو في إمكانياته، أو في قدرته على إنتاج سلسلة من القدرات مع مرور الوقت، وهو الأمر الذي لا يملكه الإيرانيون والحوثيون".

وشدد القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي على أن "مساندة التحالف الدولي لإسرائيل هذه المرة لا تقل أهمية عن الهجوم، الذي شُن يوم 14 أبريل".