اتهمت وزارة الخارجية الروسية موقع يوتيوب بفرض رقابة على المحتوى ومنع الوصول إلى المعلومات بناء على طلب من الولايات المتحدة، وبحسب "رويترز"، حذرت روسيا من أنها ترى أسبابا كافية لاتخاذ إجراءات ضد يوتيوب.

وانتقدت روسيا شركة غوغل، التي تملك يوتيوب، في السنوات القليلة الماضية، بسبب إغلاق قنوات لوسائل إعلام وشخصيات عامة روسية وعدم إزالتها محتوى تعتبره موسكو غير قانوني أو غير مرغوب فيه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان: "نرى الكثير من الأسباب المهمة لاتخاذ إجراءات ضد موقع استضافة المقاطع المصورة يوتيوب".

وأضافت: "الانتهاكات المنهجية العديدة للقانون الروسي والتجاهل الواضح للجمهور المحلي ومصالحه تترك للهيئات التنظيمية في دولتنا الحق في استخدام الأدوات القانونية المناسبة".

وأردفت زاخاروفا "عدم احترام القانون والرقابة السياسية يظلان القاعدة بالنسبة لإدارة يوتيوب التي تسيطر عليها واشنطن"، متهمة إياها بإزالة المحتوى الروسي بصورة منهجية في محاولة لحرمان العالم من مصادر المعلومات الروسية.

من جهته، قال متحدث باسم يوتيوب في وقت سابق إن الموقع على علم بالتقارير الواردة عن عدم تمكن بعض الأشخاص من الوصول إلى يوتيوب في روسيا.

وأضاف المتحدث: "هذا ليس نتيجة لأي مشكلات فنية من جانبنا أو إجراء اتخذناه".