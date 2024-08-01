قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، إن قرار الإفراج عن القاتل المأجور فاديم كراسيكوف، من قبل الكرملين، أمر صعب لكنه ضروري لحماية مواطنين ألمان وأمريكيين.

وكان فاديم كراسيكوف يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لقتله مواطناً من جورجيا في ساحة في برلين، وفق "رويترز".

وقال شولتس في مطار كولونيا، حيث كان ينتظر لاستقبال السجناء المفرج عنهم، ومعظمهم حالياً في طريقهم من أنقرة حيث جرت عملية التبادل، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن شكر ألمانيا على مساعدتها على نقل السجناء.

وأضاف شولتس للصحفيين: "كان لابد من موازنة مصلحة الدولة في رؤية معاقبته (كراسيكوف) مقابل الخطر الذي يهدد أجساد، وفي بعض الحالات، حياة أبرياء في السجون الروسية وسجناء سياسيين".

وقالت الحكومة الألمانية في بيان إن كراسيكوف كان من بين الروس الذين أفرج عنهم الغرب مقابل 15 شخصاً مسجونين "ظلماً" في روسيا وألماني حكم عليه بالإعدام في روسيا البيضاء.

وأقر بايدن بأن ألمانيا اضطرت إلى تقديم تنازلات كبيرة لإنجاز عملية تبادل السجناء.

وقبل عملية التبادل التي جرت، الخميس، كان بعض المسؤولين الألمان يخشون أن تشجع مثل هذه الصفقة روسيا على احتجاز مواطنين ألمان كرهائن على أمل الحصول على امتيازات تبادلية.