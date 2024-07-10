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عدد قياسي من المسلمين في مجلس العموم البريطاني

عدد قياسي من المسلمين في مجلس العموم البريطاني
مجلس العموم البريطانيالمصدر: أ ف ب
وكالات
وكالات
10 يوليو 2024، 8:37 ص

دخل عدد قياسي من النواب المسلمين مجلس العموم البريطاني (الغرفة الثانية للبرلمان)، بحسب "الأناضول".

وبلغ عدد المسلمين في المجلس 25 عضوًا، وذلك عقب الانتخابات العامة التي أجريت في 4 يوليو/ تموز الجاري في البلاد.

وتمكن 25 مرشحًا من المسلمين من دخول قبة البرلمان في انتخابات 4 يوليو من بين 89 نائبًا من الأقليات.

ودخل 18 نائبًا مسلمًا إلى مجلس العموم من حزب العمال، و2 من حزب المحافظين، وواحد من حزب الديمقراطيين الليبراليين. ومن بين المرشحين المستقلين المؤيدين لغزة، تمكن 4 مسلمين من دخول البرلمان.

وكان 19 مرشحًا مسلمًا دخلوا البرلمان البريطاني في الانتخابات العامة 2019، و15 مرشحًا في انتخابات 2017.

ويبلغ عدد المسلمين في بريطانيا نحو 3.5 مليون شخص.

وفي انتخابات الخميس، تمكن حزب العمال البريطاني من الفوز بـ 412 مقعدًا من مجلس العموم (الغرفة الثانية للبرلمان) المكون من 650 مقعدًا.

وحصد حزب المحافظين 121 مقعدًا بعدما فاز في الانتخابات الماضية بـ 365 مقعدًا.

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