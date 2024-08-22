مودي قبل توجهه لكييف: لا يمكن حل أي مشكلة في "ساحة المعركة" | إرم نيوز

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الخميس في وارسو، إلى "الحوار والدبلوماسية" لوضع حد للخلافات، معلناً أنه "لا يمكن حل أي مشكلة في ساحة المعركة"، وذلك قبيل زيارة تاريخية يقوم بها إلى أوكرانيا، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وزيارة أوكرانيا ستكون الأولى على الإطلاق التي يجريها رئيس وزراء للهند، علما بأن آخر زيارة أجراها مسؤول هندي على هذا المستوى لبولندا تعود إلى 45 عاما.

وبولندا حليفة وثيقة لأوكرانيا وجارتها ومحطة مرور رئيسة لعدد كبير من القادة الأجانب في طريقهم إلى كييف.

وقال مودي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البولندي دونالد توسك، إنّ "الهند على قناعة تامة بأنه لا يمكن حل أي مشكلة في ساحة المعركة".

وأضاف: "ندعم الحوار والدبلوماسية لاستعادة السلام والاستقرار في أقرب وقت ممكن، ولهذا فإن الهند مستعدة لتقديم كل المساهمات الممكنة مع الدول الصديقة لها".

ومن جانبه، رحّب رئيس الحكومة البولندية برغبة مودي في أن يلتزم شخصيا بالتوصل إلى "نهاية سلمية وعادلة وسريعة للحرب".

وأضاف: "كلانا مقتنع بأن الهند يمكنها أن تلعب دورا مهما جدا وإيجابيا في هذا المجال، ومن هنا تأتي أهمية هذه التصريحات، خصوصا وأن رئيس الوزراء سيتوجه إلى كييف في غضون اثنتي عشرة ساعة تقريبًا"، في زيارة "يمكن أن تأخذ طابعا تاريخيا".

وشدّد توسك على أنّ "التاريخ علّم دولنا أهمية احترام القواعد والحدود ووحدة الأراضي".

في كييف الجمعة

وفي كييف سيجري مودي محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسيناقش معه "آفاق التوصل إلى حل سلمي للنزاع الدائر في أوكرانيا"، وكذلك "تعميق الصداقة بين" الهند وأوكرانيا".

وكان رئيس الوزراء الهندي أثار غضب الرئيس الأوكراني بسبب زيارة إلى موسكو في مطلع تموز/يوليو، بعد ساعات على قصف روسي استهدف مدنا عدة في أنحاء أوكرانيا، وتسبّب بمقتل عشرات الأشخاص، وألحق أضرارا جسيمة بمستشفى للأطفال في كييف.

وقد التُقطت صورة لمودي معانقا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقر إقامته الريفي، وهو ما دانته كييف.