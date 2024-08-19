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مرشح بزشكيان لوزارة الدفاع: "طرد الأجانب" من سياساتنا

مرشح بزشكيان لوزارة الدفاع: "طرد الأجانب" من سياساتنا
العميد الطيار عزيز نصير زاده
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2024، 7:46 م

قال وزير الدفاع المقترح في الحكومة الإيرانية الجديدة العميد الطيار عزيز نصير زاده، أمام البرلمان، اليوم الاثنين، إن "طرد الأجانب من المنطقة من سياساتنا"، فيما يتعلق بوجود قوات أمريكية وأجنبية في المنطقة.

وأكد أن "خلق تحالفات إقليمية وعالمية وفق عوامل التقارب والموارد المشتركة والأمن المشترك مع الدول في المنطقة، نستطيع طرد الأجانب من المنطقة، وهذه إحدى سياساتنا ومتبعة في القوات المسلحة".

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وتعهد العميد زاده، خلال طرحه لبرنامجه لقيادة وزارة الدفاع في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، بالانتقام لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على الأراضي الإيرانية، إذ قال "أعدكم بالانتقام لدماء الشهيد إسماعيل هنية، هدفنا النهائي تحقيق الردع المؤثر".

وأضاف "لقد أظهرنا أن أمننا هو القضية الأكثر أهمية، وهناك خط أحمر في أمننا، من يتجاوزه لن نسامحه، لكن في هذا الطريق تسود العقلانية، وسنرد بالتأكيد، ولا تقلقوا وهذا عهد مني".

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وأشار العميد زاده إلى أن "وزارة الدفاع والأمن لن تتهاون مع العدو بأي شكل من الأشكال في هذا الصدد، وإن شاء الله أعدكم أن الأمر سيتم كما تريدون".

واستعرض البرلمان الإيراني، اليوم، لليوم الثالث على التوالي، مؤهلات الوزراء الذين اقترحهم بزشكيان، ومن المفترض أن تحدد مهام الحكومة الإيرانية الجديدة، يوم الأربعاء المقبل، من خلال تصويت البرلمان على الوزراء المقترحين.

إيران

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