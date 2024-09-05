كوريا الشمالية تعاود رمي جارتها الجنوبية ببالونات القمامة

بعد ساعات من إرسالها مئات البالونات عاودت كوريا الشمالية إرسال بالونات "تحمل على الأرجح قمامة" إلى كوريا الجنوبية صباح اليوم الخميس، وفقا لوكالة "يونهاب".

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية "نظرا لأن كوريا الشمالية بدأت مرة أخرى في إطلاق البالونات منذ الساعة التاسعة صباحا، فإننا ننصح الناس بالحذر من الأجسام المتساقطة وإبلاغ الجيش أو الشرطة عند اكتشاف أي بالونات متساقطة".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أرسل الشمال حوالي 420 بالونا "يحمل القمامة" من ليلة الأربعاء حتى فجر الخميس، فيما يمثل استئنافا لحملة البالونات بعد توقف دام حوالي شهر.

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وذكرت هيئة الأركان المشتركة أن "نحو 20 بالونا سقط في العاصمة سيئول والجزء الشمالي من إقليم غيونغي المحيط بها، وكان معظمها يحتوي على قصاصات ورق وزجاجات بلاستيكية، ولم يتم العثور على أي مواد خطرة".

وبحسب "يونهاب" أطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات التي تحمل القمامة منذ أواخر مايو، في خطوة للرد بالمثل على المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي يرسلها نشطاء في الجنوب إلى الشمال.