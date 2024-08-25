مؤسس تلغرام يمثل أمام القضاء الفرنسي | إرم نيوز

يمثل مؤسس تطبيق تلغرام أمام القضاء الفرنسي، اليوم الأحد، بعد توقيفه في مطار لوبورجيه قرب باريس بموجب مذكرة تفتيش أصدرها محقّقون فرنسيون على خلفية انتهاكات مختلفة منسوبة لتطبيق المراسلة المشفّرة.

وألقي القبض على الملياردير الفرنسي الروسي البالغ 39 عامًا في مطار لوبورجيه مساء السبت برفقة حارسه الشخصي ومساعدته، وفق مصادر لوكالة فرانس برس.

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وأضاف مصدر آخر مطلع على الملف أن دوروف كان آتيا من باكو (أذربيجان) وأنه كان سيقضي المساء على الأقل في باريس حيث كان مقررًا أن يتناول العشاء، ويُتوقع أن يمثل أمام المحكمة الأحد.

وردًّا على طلب التعليق من وكالة فرانس برس، رفض مكتب المدعي العام تقديم أي معلومات "في ما يتعلّق بالإجراء المتبع في أثناء التحقيق".

وكان المكتب المسؤول عن مكافحة العنف ضدّ القاصرين أفاد بأنّه أصدر مذكرة تفتيش ضد بافيل دوروف انطلاقًا من دوره منسّقًا في تحقيق أولي في جرائم تراوح بين الاحتيال وتهريب المخدرات والمضايقة عبر الإنترنت والجريمة المنظمة، مرورًا بتبرير الإرهاب والاحتيال، وفقًا لمصادر مطّلعة على القضية.