قال متحدث باسم الدكتور، أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن والمدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إنه يتعافى في المنزل بعد نقله إلى المستشفى بسبب فيروس غرب النيل.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال المتحدث إنه من المتوقع أن يتعافى مسؤول الصحة العامة الذي أصبح اسما مألوفا كجزء من فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في البيت الأبيض، بشكل كامل.

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وأضاف، أنه يتم إدخال حوالي 1000 أمريكي إلى المستشفى كل عام بسبب أشد أنواع فيروس غرب النيل، والذي ينتشر عن طريق لدغة البعوض المصاب.

كما يتم تشخيص 1,500 في المتوسط بعد ظهور الأعراض، على الرغم من أن الخبراء يقدرون أن ما يصل إلى 80 في المئة من الإصابات في الولايات المتحدة لم يتم تحديدها أبدا.

ولا يوجد لقاح أو علاج محدد لغرب النيل، معظم الحالات خفيفة، مما يسبب أعراضا تشبه أعراض الأنفلونزا والطفح الجلدي، وفي حوالي 1 من كل 150 حالة، يغزو الفيروس الدماغ والجهاز العصبي، مما قد يؤدي إلى تورم الدماغ أو تلفه أو الوفاة، بحسب ما جاء عبر "سي إن إن".

ويموت حوالي 100 شخص من عدوى غرب النيل في الولايات المتحدة كل عام.

ولفت إلى أنه تم الإبلاغ عن 216 حالة هذا العام في 33 ولاية، مع 142 حالة عصبية، وفقا للبيانات الأولية من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.