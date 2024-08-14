وقّعت بولندا، الثلاثاء، اتفاقاً نهائياً مع شركة "بوينغ" الأمريكية لشراء 96 مروحية قتالية من طراز "أباتشي"، وفق ما أعلن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش.

وسرّعت بولندا عملية تحديث قواتها المسلحة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا في العام 2022.

وقال الوزير إنها "عملية شراء تاريخية... تشمل 96 مروحية هجومية وقتالية فائقة الحداثة من طراز أباتشي AH-64E Apache".

وأضاف الوزير أن قيمة الصفقة "تبلغ 10 مليارات دولار" أي 9,14 مليارات يورو.

وهذا الاتفاق هو الأحدث في سلسلة العقود التي وقعتها بولندا مع الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة.

والجمعة، أعلنت وارسو اتفاقاً لشراء مئات من صواريخ AIM-120C AMRAAM، ثم أعلنت الاثنين توقيع عقد لإنتاج 48 من قاذفات صواريخ "باتريوت" أمريكية التصميم.

وبصفتها دولة مجاورة وداعماً قوياً لأوكرانيا، ستخصص بولندا هذا العام أكثر من 4 % من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، وهو مبلغ يقارب 33 مليار دولار، أي ضعف نسبة 2 % التي طلبها حلف شمال الأطلسي.

ووافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع مروحيات "أباتشي" العام الماضي.

وقال كوسينياك كاميش إن الاتفاق "يغيّر وجه عمليات الجيش البولندي ويكمل" المشتريات السابقة.

وتنص الصفقة أيضاً على تزويد الجيش البولندي بمعدات صيانة ودعم تقني وتدريب وأجهزة محاكاة الطيران وقطع غيار.