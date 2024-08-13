كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الثلاثاء، عن إعدام ستة سجناء خلال اليومين الماضيين في سجن خرم آباد المركزي بمحافظة لرستان، غربي البلاد.

ووفق المنظمة، فإن هؤلاء السجناء محكوم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بـ"المخدرات" أو "القتل العمد".

وأكدت أن عدد عمليات إعدام السجناء بتهم تتعلق بـ”المخدرات” ارتفع بشكل حاد خلال السنوات الأربع الماضية.

وأعلنت “زيادة بنسبة 84%” في عمليات الإعدام هذه في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الكردية "هنغاو" أعلنت، الأسبوع الماضي، إعدام ما لا يقل عن 87 سجينًا في شهر واحد بعد الانتخابات الرئاسية في إيران.

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وقالت "هنغاو" إنه في يوم الأربعاء الماضي فقط تم إعدام 29 شخصًا في سجن قزل حصار، وسجن كرج المركزي.

واتخذت الزيادة في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها في إيران أبعاداً مثيرة للقلق.

وأعقبت عملية إدانة السجناء وإنزال عقوبات قاسية بهم احتجاجات من المنظمات والمؤسسات الحقوقية.

ودعت السلطات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان مرارا وتكراراً القضاء إلى التوقف عن إصدار أحكام الإعدام، وإجراء محاكمة عادلة للمتهمين.

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ووفقًا لأحدث تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، تم إعدام ما لا يقل عن 834 شخصًا في سجون مختلفة في إيران عام 2023.