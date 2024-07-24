رد المرشد الإيراني علي خامنئي على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي هاجم طهران، ووصفها بأنها مصدر الإرهاب والفوضى في الشرق الأوسط.

وقال خامنئي، في تغريدة له عبر منصة "إكس" باللغتين العبرية والفارسية: "قوة عسكرية وسياسية واقتصادية كبيرة مثل الولايات المتحدة تقاتل خلف إسرائيل ضد حركة حماس، ولم يتمكنوا من تركيعهم".

وأضاف المرشد الإيراني أن "قوة المقاومة تتجلى أكثر فأكثر يوماً بعد يوم"، في حين كان قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنغسيري اعترف، أمس، بتعرض الجماعات المسلحة المدعومة من طهران إلى خسائر فادحة جراء الهجمات الإسرائيلية.

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في خطاب أمام الكونغرس الأمريكي إن "إيران تمول المتظاهرين خارج الكونغرس الآن"، مضيفاً "المتظاهرون أمام الكونغرس أصبحوا لعبة في يد إيران".

وأوضح نتنياهو: "أقول لأصدقائي في الشرق الأوسط إن إيران هي مصدر كل الإرهاب والفوضى، وتسعى لفرض الإسلام الراديكالي"، مبيناً أن "النظام الإيراني يحارب الولايات المتحدة منذ تأسيسه".

ودافع نتنياهو عن قتاله ضد حركة حماس التي تدعمها إيران، وقال: "حينما نقاتل حماس وحزب الله والحوثيين، فنحن نقاتل إيران، وإيران تدرك أنها يجب أن تسيطر على الشرق الأوسط أولا من أجل مواجهة الولايات المتحدة".

كما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مساعي بلاده لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وقال: "عندما تتحرك إسرائيل لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، فإنها تحمي نفسها، وتحمي الولايات المتحدة"، مبيناً "النصر يلوح في الأفق وهزيمة حماس ستكون ضربة قوية لمحور الإرهاب الإيراني".