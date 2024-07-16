"آلة خداع".. روسيا تعلق على دعوة زيلنسكي لـ"قمة سلام ثانية"

ردت موسكو على حديث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول ضرورة مشاركة روسيا في "قمة سلام ثانية"، مؤكدة الحاجة إلى "فهم ما يعنيه زيلينسكي" ومتهمة كييف بأنها "آلة خداع".

وبحسب "فرانس برس"، أعلن الكرملين، الثلاثاء، أنّ روسيا بحاجة إلى فهم ما يعنيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما يتحدث عن "قمة سلام"، قبل القبول بأي دعوة لإجراء محادثات.

وكان زيلينسكي قال، الاثنين، إنّ روسيا يجب أن تكون ممثلة في القمة الثانية بشأن النزاع في أوكرانيا، بعد محادثات على مستوى عالٍ جرت في سويسرا الشهر الماضي ولم تحضرها موسكو.

وردا على ذلك قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ "قمة السلام الأولى لم تكن قمة سلام على الإطلاق. لذا، ربما من الضروري أولاً فهم ما يعنيه".

وفي تصريح لقناة "شوت" على "تلغرام"، قال بيسكوف إن السلطات الأوكرانية "تخدع شعبها، وتحرض على كراهية كل ما هو روسي"، معتبرا أن "آلة خداع السكان" في أوكرانيا تعمل "بمهارة شديدة وعلى نطاق واسع".

وقال بيسكوف: "تم خداع الناس، وغسل أدمغتهم، وتحريضهم على كراهية كل شيء روسي، إنهم يؤججون مثل هذه العواطف القومية، بالمعنى السيئ للكلمة، ويساهمون في انتشار الفيروس النازي"، وفق تعبيره.

ويعكس ترحيب زيلينسكي بمشاركة روسيا في المحادثات تغيراً عن توجه المؤتمر الذي عقد في سويسرا، والذي استبعد فيه بشكل قاطع دعوة موسكو.

واجتمع قادة ومسؤولون من أكثر من 90 دولة في منتجع سويسري جبلي في 15 يونيو حزيران لحضور قمة استمرّت يومين وخُصّصت لحلّ أكبر نزاع أوروبي منذ الحرب العالمية الثانية.

ولم تكن روسيا والصين حاضرتين.

وانتقد الكرملين الاجتماع بشدّة، مؤكداً أنّ أي محادثات بشأن إنهاء النزاع لا تشمل روسيا لا معنى لها.