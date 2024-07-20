أكد محللون روس لـ"إرم نيوز" أن محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أحبطت في مهدها، ولم تتعدَ مرحلة التخطيط والتنسيق، وذلك بفضل يقظة الاستخبارات الروسية التي تعمل بشكل فعّال.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت، في بيان على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، أن أجهزة الأمن الروسية أحبطت محاولة لاغتيال بوتين، ولم توضح تفاصيل أكثر حول زمان ومكان تلك المحاولة الفاشلة، في حين أكدت أن العملية كانت بتخطيط وتمويل ومشاركة "حلفاء كييف الغربيين"، وفق تعبيرها.

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وقال المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف، لـ"إرم نيوز"، إن جهاز الخدمة الفدرالية الروسية المخصص لحماية كبار الشخصيات في روسيا يعمل بشكل متواصل على دراسة جميع التحديات والمخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها المسؤولون الروس سواء داخل روسيا أو خارجها، مشيراً إلى أن محاولة الاغتيال أُحبطت في مرحلة التخطيط، وقبل أن يصل الأمر إلى هجوم مباشر، أو عملية إطلاق نار، كما حدث أخيراً مع المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أونتيكوف أن "أوكرانيا، ومن خلفها الداعمون الغربيون، يحاولون التخلص من الرئيس الروسي بشتى الطرق، وهم يعلمون حتمية الفشل، لكنهم يسعون من خلال ذلك إلى إثارة التشويش السياسي والبلبلة داخل روسيا وخارجها للتغطية على هزيمتهم".

في المقابل، ترى أستاذة العلاقات الدولية في جامعة موسكو الوطنية، أولغا كراسنياك، أن تكرار محاولات الاغتيال ضد رؤساء وقادة الدول أخيراً إنما هي حلقات متتالية في سلسلة واحدة.

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وقالت كراسنياك، لـ"إرم نيوز"، إن تلك العمليات التي بدأت بمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا، ثم محاولة اغتيال رئيس هنغاريا، وأخيراً محاولة اغتيال ترامب، والمعلومات عن إحباط محاولة اغتيال بوتين، كلها دليل واضح على وجود أزمة في النظام الليبرالي العالمي الحالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، والذي يعاني حالة انحدار وترنح واضحين.

وأضافت أن هذا يفسر استهداف قادة الدول والرؤساء الذين لديهم الرغبة في تفكيك هذا النظام الليبرالي أحادي القطب وبناء نظام عالمي جديد أكثر تماسكاً، قائم على تعدد الأقطاب بين الدول.

وأوضحت أستاذة العلاقات الدولية أنه، وعلى الرغم من أن ترامب يمثل الولايات المتحدة الأمريكية، فإن خطه السياسي لا يتوافق مع النظام الليبرالي العالمي، وهذا يدل مجدداً على أن محاولة اغتياله تصب في نفس الهدف الرامي إلى وقف أو تأخير انهيار النظام الليبرالي العالمي.

وخلصت كراسنياك إلى القول إن النهج الاستراتيجي لروسيا يتجه بثبات نحو بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب رغم التحديات جميعها، مشيرة إلى أن النظام العالمي الجديد سيتحكم به لاعبون دوليون جدد.