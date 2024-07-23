قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غدًا الأربعاء، في منتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ونتنياهو في زيارة لواشنطن حاليًا، ومن المقرر أن يُلقي كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، ويجتمع مع الرئيس جو بايدن، غدًا الأربعاء، أيضًا، وفق ما جاء عبر "رويترز".

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وقال نتنياهو للصحفيين في مطار بن غوريون، قرب تل أبيب، قبيل مغادرته، إن زيارته لواشنطن "ستكون فرصة لشكر بايدن على الأشياء التي فعلها لإسرائيل، بعد انسحابه من سباق الانتخابات الأمريكية".

وبالتزامن مع الزيارة، أعلن نتنياهو عن إرسال مفاوضين لإجراء مباحثات لعقد صفقة مع حركة حماس، وهو أمر عدَّه محللون محاولة لـ"خداع" واشنطن.