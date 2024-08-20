قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد علي نائيني، إن فترة انتظار إسرائيل لرد طهران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "قد تطول"، وإن ذلك الرد قد لا يكون تكراراً للعمليات السابقة.

وقال نائيني في تصريحات صحفية: "الشعب الإيراني يعلم أن قادة القوات المسلحة في أعلى مستويات اتخاذ القرار يقيّمون جميع المواقف، ويتخذون قرارات دقيقة ومحسوبة، ويغيرون حسابات العدو بإجراءات فعالة".

وأشار إلى أن بلاده "لم تترك أي هجوم على أهداف إيرانية دون رد، وعلى العدو أن ينتظر ضربات محسوبة ودقيقة في الوقت المناسب، ورد إيران قد لا يكون تكراراً للعمليات السابقة".

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وزعم المسؤول في الحرس الثوري أن "اليوم تقبل النظام الصهيوني الهزيمة، وحتى الساسة الأمريكيين يعترفون بذلك، ولم يحققوا بعد أياً من أهدافهم"، معتبراً أن "الوقت في صالح إيران وحلفائها وفترة انتظار هذه الإجابة قد تطول".

وتابع: "حاليا، على الصهاينة أن يعيشوا حالة من عدم التوازن، وقد لا يكون رد إيران تكرارا للعمليات السابقة، وسيناريوهات الرد ليست هي نفسها، وقادتنا لديهم خبرة وفن معاقبة العدو بشكل فعال، وهم ليسوا سريعين في التصرف".

ومنذ 31 من يوليو/ تموز الماضي، وبعد اغتيال هنية في محل إقامته شمالي طهران توعد كبار المسؤولين في إيران، ومن بينهم المرشد علي خامنئي بمعاقبة إسرائيل.

وشهدت المنطقة على مدى الأيام القليلة الماضية تصاعد حدة التوتر بين طهران وحلفائها من جهة وبين إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة من جهة أخرى.

وكان الحرس الثوري هاجم إسرائيل بالطائرات المسيرة والصواريخ في 13 من أبريل الماضي، وذلك رداً على هجوم شنته تل أبيب استهدف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأدى الهجوم إلى تدمير المبنى ومقتل سبعة من مستشاري الحرس الثوري.